information fournie par France 24 • 21/02/2023 à 09:59

Dans le village d'Umoja au Kenya, les hommes ne sont pas les bienvenus. Cette communauté est réservée aux femmes, et plus particulièrement aux victimes de violences physiques ou sexuelles. Un lieu où elles sont en sécurité et surtout libres d'agir et de penser par elles-mêmes, fait encore rare dans un pays qui reste dominé par une culture patriarcale et où les femmes n'ont pas toujours leur place.