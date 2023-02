Kenya : le plus grand exercice militaire d'Afrique sous l'égide des Etats-Unis

information fournie par France 24 • 20/02/2023 à 11:49

Un exercice militaire sous l'égide de l'armée américaine est actuellement en cours au Kenya. Des troupes de plus de 20 pays de trois continents différents y participent, dont les quatre nations africaines que sont le Rwanda, Djibouti, l'Ouganda et le Kenya. Les exercices font partie d'une stratégie de préparation des partenaires pour les missions de maintien de la paix, la réponse aux crises et l'aide humanitaire. La formation "Justified Accord 23" doit se terminer le 24 février.