Kalidou Sy raconte "Yambo Ouologuem, la blessure" – Le destin brisé d’un génie malien

information fournie par France 24 • 25/07/2025 à 23:16

Il a été le premier écrivain africain à remporter le prix Renaudot en 1968 pour son roman Le Devoir de violence. Mais quelques années plus tard, Yambo Ouologuem, auteur malien visionnaire, est accusé de plagiat et tombe dans l’oubli. Notre confrère Kalidou Sy signe un documentaire bouleversant, Yambo Ouologuem, la blessure, qui retrace l’ascension fulgurante et la chute tragique de cet écrivain hors norme. Le film, tourné entre le Mali, la France, le Canada et les États-Unis, est sélectionné dans deux catégories au Fespaco 2025.