information fournie par France 24 • 08/06/2023 à 10:31

Kiev et Moscou se renvoient la responsabilité de la destruction partielle du barrage de Kakhovka. Qui a intérêt à avoir ainsi provoqué une inondation majeure sur les rives du Dniepr ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Gauthier Rybinski.