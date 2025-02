information fournie par France 24 • 18/02/2025 à 19:17

Le Hamas vient d'annoncer que quatre corps d'otages seraient restitués, dont ceux des deux enfants de la famille Bibas et de leur mère. Julien Odoul, porte-parole du RN et député de l'Yonne, réagit à "ce drame absolu". Il revient également sur la rencontre entre Russes et Américains à Riyad sur l'Ukraine. En France, l'affaire Bétharram fragilise François Bayrou qui s'est défendu à l'Assemblée nationale des accusations qui le visent, "une défense assez poussive", selon Julien Odoul.