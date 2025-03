information fournie par France 24 • 21/03/2025 à 20:51

Le champ de la pensée se réduit de plus en plus aux Etats Unis. Le ministère de l'éducation a été démantelé. Une décision qui s'ajoute à l'arrêt de Voice of America ou encore des budgets alloués à la recherche. En fait, chaque semaine le pays glisse de plus en plus dans l'obscurantisme et l'autoritarisme. Et rien ne semble pouvoir l'enrayer. Nous en parlons avec Julien Labarre, politologue, spécialisé en communication et comportement politiques.