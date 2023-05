Julia Sarr, étoile de l'afro-jazz et mezzo-soprano qui suit sa propre voix

information fournie par France 24 • 08/05/2023 à 14:52

La chanteuse et compositrice Julia Sarr mêle sa voix mezzo-soprano aux différentes polyphonies africaines sur une musique inspirée des sonorités mandingue, du jazz, et du flamenco. Dans ses textes, elle aborde la culture sénégalaise, l'exil, la condition des femmes, la spiritualité, l’humain et des sujets de sociétés, parfois sensibles. Elle décrit son nouvel album "Njaboot", qui signifie "famille" en wolof, comme "un carnet de diaspora". Une œuvre intimiste dont elle a aussi tiré un livre. Un roman qui s'écoute et un album qui se lit car chaque chapitre de son autofiction fait écho à l'une des chansons de son dernier opus.