information fournie par France 24 • 20/03/2025 à 17:44

Le 18 mars, c'était la journée mondiale du recyclage. Une pratique certes utile mais qui ne suffira pas à compenser notre production toujours accrue de déchets. En 2023, le Monde a produit 2,1 milliards de tonnes de déchets et cette masse pourrait presque doubler d'ici 2050 selon l'ONU. Toutes les matières ne sont pas égales devant le recyclage. Ce sont les plastiques qui sont les moins recyclables: pas plus de 4 ou 5 fois. Et il faut pour cela de l'énergie et parfois des produits chimiques.