Journée mondiale du recyclage : la Thaïlande noyée sous le plastique

information fournie par France 24 • 18/03/2024 à 11:37

Pour cette Journée internationale du recyclage, Focus se rend en Thaïlande, l'un des plus gros pollueurs au monde : deux millions de tonnes de déchets plastiques y sont produites chaque année, et seulement le quart de cette montagne de rebuts est recyclé. Quelque 50 000 tonnes finissent ainsi dans l’océan chaque année. En cause, une industrie du recyclage peu développée – une grande partie du tri se fait encore à la main dans des petits ateliers. Surtout, le pays importe des déchets étrangers : 372 000 tonnes en 2023. Submergé par le plastique, le gouvernement thaïlandais a décidé d'interdire ces importations à partir de 2025, car le pays ne veut plus être la poubelle du monde. Un reportage de William de Tamaris, Aruna Popuri et Matt Hunt.