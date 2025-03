Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : l’Inde en guerre contre la maladie

information fournie par France 24 • 24/03/2025 à 12:37

Ce 24 mars est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, qui reste la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. En 2018, le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi avait promis que l'Inde éradiquerait la tuberculose d'ici 2025 et serait un exemple pour le monde entier. Pourtant les derniers chiffres de l’OMS montrent que le sous-continent est encore très loin d’accomplir cet exploit. Entre 2,5 et 3 millions de nouveaux cas y ont été détectés et plus de 400 000 personnes en sont mortes en 2023, soit un tiers de tous les nouveaux cas et décès enregistrés dans le monde cette même année.

L’Inde fait face à deux problèmes majeurs : des ruptures de stocks massives de traitement contre la tuberculose et les tuberculoses multi-résistantes dont la prévalence a explosé. Mais l'accélération des dépistages, la mise en place d'un nouveau traitement et des avancées technologiques pourraient changer la donne. Pour de nombreux observateurs, l’Inde est désormais à la croisée des chemins dans sa lutte contre la tuberculose.

Reportage à Bombay de nos correspondants, Alban Alvarez et Khansa Juned.