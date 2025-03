Journée mondiale de l'obésité : l'Inde face à un défi sanitaire majeur

information fournie par France 24 • 04/03/2025 à 12:12

L'Inde rejoint les États-Unis et la Chine sur la courbe de l'obésité, avec près de 135 millions de personnes en surpoids ou obèses. Face à cette tendance alarmante, le Premier ministre Narendra Modi a lancé une campagne nationale contre l'obésité. L'Unicef prévoit que d'ici 2030, l'Inde comptera 27 millions d'enfants obèses. Cette hausse favorise également l'explosion des cas de diabète. Pour perdre du poids, certains ont recours à la chirurgie bariatrique, afin de réduire la taille de leur estomac, d'autres se tournent vers des méthodes traditionnelles, comme le yoga et l'acupuncture. Un reportage de Khansa Juned et Lisa Gamonet.