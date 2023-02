Journée mondiale contre le cancer : "Il y a de multiples progrès dans la prévention et dans le dépistage"

information fournie par France 24 • 04/02/2023 à 14:04

"Les révolutions de la recherche sur le cancer", c'est l'ouvrage collectif sorti le 4 février à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. "Ce livre s'adresse à tout le monde. On l'a voulu aussi simple que possible, sans nier la complexité du sujet", explique Eric Solary, président du Conseil scientifique de la Fondation ARC. Interrogé sur les injonctions à moins fumer, boire ou à faire plus d'exercice, Eric Solary explique que l'on 'peut vivre plus sainement sans que ce soit contraignant".