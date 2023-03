Journée internationale des droits des femmes: "En Iran, les femmes défigurées par le régime"

information fournie par France 24 • 08/03/2023 à 07:54

A la Une de la presse, ce mercredi 8 mars, le bilan de sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, hier, en France. Très nombreuses dans les cortèges, les associations féministes dénoncent une réforme qui va aggraver, selon elles, les inégalités entre les hommes et les femmes, et appellent à la «grève générale féministe», en cette Journée internationale des droits des femmes. L’occasion, aussi, de rendre hommage aux Iraniennes, et à leur combat pour la liberté.