Journalisme au Mexique : à Tijuana, l'information tue

03/02/2023 à 12:42

Début 2022, deux journalistes, Margarito Martínez et Lourdes Maldonado, ont été assassinés à Tijuana en moins d'une semaine. Deux cas qui représentent les périls multiples auxquels sont confrontés les professionnels de l'information au Mexique, l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. Ils sont pris en tenaille entre le monde politique et le crime organisé, qui travaillent parfois main dans la main : les appels à l’aide ne semblent pas entendus et le gouvernement mexicain les stigmatise. Le reportage à Tijuana de Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.