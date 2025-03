information fournie par France 24 • 27/03/2025 à 14:41

À la veille de sa première visite officielle en France et de sa rencontre avec le président Emmanuel Macron, le chef de l’État libanais, Joseph Aoun, a accordé un entretien exclusif à France 24. Il revient notamment sur les conditions posées par Paris à la tenue d’une conférence de soutien au Liban, sur le processus de désarmement du Hezbollah, et sur les relations entre le Liban et Israël.