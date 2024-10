information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 18:31

Nous recevons cette semaine Josep Borrell, Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Sécurité, dont le mandat prendra fin dans les semaines à venir. Il revient sur le rôle de la diplomatie européenne dans la résolution des conflits au Proche-Orient et en Ukraine. C’est également l’occasion pour Josep Borrell de faire le bilan de son mandat et d'envisager les priorités futures de l’UE.