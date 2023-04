Joe Biden : vers un second mandat ? Le président américain candidat à sa réélection en 2024

information fournie par France 24 • 25/04/2023 à 20:34

Vers un second mandat à la présidence des États-Unis pour Joe Biden ? Le président démocrate a officialisé sa candidature pour 2024 dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, avec un slogan " Let's finish the job ", "finissons le travail". Une annonce sans surprise puisque les présidents américains se sont souvent représentés par le passé. Cependant, Joe Biden se distingue par son âge, 81 ans. En cas de réélection, l'actuel président achèverait son second mandat à 86 ans.