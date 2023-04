Joe Biden : trop âgé pour être candidat à la présidentielle ?

information fournie par France 24 • 25/04/2023 à 22:07

Il ne fait pas de son âge un obstacle. Joe Biden a annoncé qu'il était candidat à sa réélection, en 2024. Le président des Etats-Unis met donc fin au suspense entretenu ces derniers mois. Le plus vieux président américain en exercice, âgé de 82 ans à la fin de son premier mandat, en aurait donc 86 au terme du second, s’il était réélu. Est-ce trop vieux pour diriger la première puissance mondiale ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Baptiste Fallevoz.