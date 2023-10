information fournie par France 24 • 18/10/2023 à 11:19

Le président américain est arrivé en Israël, où il a rencontré Benjamin Netanyahu, au lendemain d'une frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts et dont l'État hébreu et le Jihad islamique se rejettent la responsabilité. Un drame qui a conduit la Jordanie à annuler le sommet tripartite qui devait se tenir à Amman avec Joe Biden et le président égyptien.