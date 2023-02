Joe Biden en Pologne : les "Neuf de Bucarest" rassurés par l'engagement du président américain

information fournie par France 24 • 23/02/2023 à 16:34

Après une visite éclair à Kiev, le président américain Joe Biden a réitéré son engagement face à l’Ukraine lors de sa rencontre avec les neuf dirigeants des pays de l’Otan d’Europe centrale et de l’Est ce mercredi au palais présidentiel de Varsovie. Pour Alexis Vahlas, ancien conseiller politique de l’Otan et de l’Union européenne, maître de conférences à Sciences Po Strasbourg, invité de France 24, "on finit toujours par avoir un consensus avec la Hongrie pour les points le plus importants". Eclairage.