João Lourenço, président angolais : "Il n'y aura pas de guerre entre le Rwanda et la RDC"

information fournie par France 24 • 08/05/2023 à 15:00

Dans une interview accordée à France 24, le président angolais João Lourenço estime qu'une guerre totale entre le Rwanda et la République démocratique du Congo n'est pas d'actualité. Il espère que ses efforts de médiation pour rétablir la paix dans l'est de la RDC porteraient leurs fruits. Affirmant que le groupe rebelle M23 respecte le cessez-le-feu conclu il y a quelques semaines, la prochaine étape consiste pour lui à contenir le groupe, et à le désarmer.