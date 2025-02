information fournie par France 24 • 09/02/2025 à 21:06

Nous avons accueilli "Au coeur de l'info" Joann Sfar, auteur prolifique de bandes dessinées, mais aussi scénariste, pour parler de son dernier livre au titre "délicieusement provoquant", pour reprendre ses mots, « que faire des juifs ? ». Un livre intelligent, grave, mais aussi tendre. Une succession de portraits, d'échanges, et de moments volés qui questionnent l'identité du peuple juif, son histoire, ainsi que les causes de l'antisémitisme et la manière de le contrer.