information fournie par France 24 • 23/07/2024 à 12:07

Pour cette nouvelle émission spéciale, à l’heure des Jeux de Paris 2024, Louise Dupont reçoit le photographe et performeur Mathieu Forget. Dans le cadre de l'Olympiade culturelle, l'artiste français célèbre l'art et le sport à travers ses photographies, mettant en lévitation les plus grands athlètes dans les Musées les plus célèbres de Paris.