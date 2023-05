information fournie par France 24 • 25/05/2023 à 15:17

Armand de Rendinger, Consultant international pour l'olympisme et le sport et Auteur de "Le pari olympique de 2024, chance ou malédiction ?" (éd Vigot) parle de "l'entre-soi dans le domaine du sport" et explique que Brigitte Henriques "n'a pas dit toute la vérité au Comité international olympique qui l'a élue", dans une affaire de harcèlement qu'elle a prétendu ignorer.