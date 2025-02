JO d'hiver 2030 : quel projet pour les Alpes françaises ?

information fournie par France 24 • 15/02/2025 à 23:39

Après des mois d'atermoiements, de désaccords et de rebondissements, les JO d'hiver Alpes françaises 2030 vont enfin avoir un président: le champion olympique de ski de bosses à Albertville-1992 Edgar Grospiron sera proposé le 18 février pour prendre la tête du comité d'organisation. Mais depuis la désignation des Alpes françaises, beaucoup de voix s'inquiètent du manque de transparence concernant la candidature française, de son coût et des conséquences environnementales et égologiques. L'auteur Guillaume Desmurs à travers son livre "Le crépuscule des Jeux" aux éditions Paulsen s'est interessé aux coulisses et au conséquences possibles de ces Jeux Olympiques d'Hiver 2030 dans les Alpes françaises.