information fournie par France 24 • 18/02/2025 à 07:47

A la Une de la presse, ce mardi 18 février, la rencontre, aujourd’hui, entre le secrétaire d’Etat américain et le chef de la diplomatie russe en Arabie saoudite, qui tente de se hisser au premier plan de la diplomatie internationale. Les conflits à huis clos en RDC et au soudan. La visite de la ministre de la Culture française au Sahara occidental. La présentation du Comité d’organisation des JO d’hiver 2030. Les hommes plus romantiques que les femmes, et le couple le plus ancien d’Europe.