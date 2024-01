information fournie par France 24 • 16/01/2024 à 15:49

À l'approche des Jeux olympiques de 2024, on s’intéresse au "technodoping" ou comment la technologie et l’innovation peuvent apporter un avantage comparatif aux athlètes et, de temps en temps, créer des inégalités entre pays. Le problème se pose particulièrement pour les Jeux paralympiques. Les explications de Julia Sieger.