JO 2024 : Le Paris des Arts à l'heure du sport, avec l'escrimeuse Nathalie Moellhaussen

information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 10:30

Nous vous proposons une émission spéciale, à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Plus de 2000 événements culturels sont organisés en France. Nathalie Moellhaussen, escrimeuse et danseuse, nous explique comment sa passion pour le sport est devenue un art. Et puis, une visite au musée Marmottan Monet qui consacre une exposition aux artistes et au sport. Enfin, Akrame Benallal, chef étoilé sélectionné pour nourrir les 15 000 athlètes du village olympique, nous dévoilera la recette de son "Muesli de quinoa".