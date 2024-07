information fournie par France 24 • 30/07/2024 à 12:19

Jusqu'à 35°C sur certains sites olympiques: la vague de chaleur persiste mardi 30 juillet sur toute la France et gagne la région parisienne, où la température va peser sur les athlètes et les spectateurs des JO, alors que l'Île-de-France et Paris sont placés en alerte orange pour les orages en fin d'après-midi.