information fournie par France 24 • 03/04/2023 à 11:57

Un an et demi avant le coup d'envoi des JO 2024, Paris et sa banlieue se préparent. Le chantier du village olympique est immense : 52 hectares de travaux pour accueillir les près de 15 000 athlètes ainsi que leurs accompagnateurs. Reportage