information fournie par France 24 • 08/06/2024 à 11:21

Paris s'apprête à recevoir cet été environ 15 millions de touristes. Plus de 80 ONG et associations dénoncent un nettoyage social de la ville. Elles alertent sur l'exclusion des populations les plus précaires, les sans-abri, ou encore les migrants, éloignés du centre de Paris et des alentours des sites olympiques. Les expulsions se sont accélérées. Reportage Julien Sauvaget.