Jérusalem: la fin du statu quo ?

information fournie par France 24 • 04/01/2023 à 00:23

En se rendant sur l'Esplanade des Mosquées en tant que ministre d'Israel, Itamar Ben-Gvir, le nouveau membre très à droite du cabinet Netanyahu, remet en cause le statu quo sur les lieux saints et prend le risque de déclencher de nouvelles violences. Irresponsable ou provocation délibérée ? Dans "On va plus loin" Marie-Roger Biloa, Bapiste Fallevoz et Matthieu Mabin à Washington reviendront d'abord sur les déchirements affichés par les Républicains à la Chambre des Représentants des Etats-Unis.