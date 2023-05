Japon-Corée du Sud : des relations difficiles et un héritage de colonisation amer

information fournie par France 24 • 04/05/2023 à 14:19

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida se rendra dimanche en Corée du Sud, une première depuis 2018. Malgré le réchauffement entre Tokyo et Séoul, un sujet empoisonne leurs relations depuis plus de 80 ans : la violence de l’occupation nippone auprès du peuple coréen au début du XXe siècle. En Corée du Sud, beaucoup continuent de réclamer des excuses et des compensations. De son côté, le Japon estime avoir déjà fait le nécessaire. Le gouvernement sud-coréen a proposé un nouveau plan d’indemnisation des victimes début mars. Mais cette démarche se heurte à une opposition féroce du peuple coréen. Reportage d’Alexis Bregere, Florian Némard et Constantin Simon.