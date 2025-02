information fournie par France 24 • 19/02/2025 à 15:14

Au menu de ce nouveau numéro de "À l'Affiche" 100 % cinéma avec Thomas Baurez et Axelle Simon : un agent de footballeurs dans la tourmente, avec Jamel Debbouze qui mène le jeu dans "Mercato" ; un père endeuillé incarné par Pio Marmaï qui sonde les mystères de la paternité dans "L'Attachement" ; et la restauration et la ressortie d'une œuvre oubliée signée Robert Bresson : "Quatre nuits d'un chasseur".