Jacques Rupnik rend hommage à Milan Kundera, un "grand romancier et essayiste" et cher ami

information fournie par France 24 • 12/07/2023 à 19:36

L'une des plus grandes voix de la littérature mondiale, l'écrivain franco-tchèque Milan Kundera, auteur de "L'Insoutenable Légèreté de l'être", est mort mardi après-midi à l'âge de 94 ans à Paris, où il résidait depuis des décennies. Pour une rétrospective intime de la vie et de l'héritage de Milan Kundera, FRANCE 24 reçoit Jacques Rupnik, directeur de recherche émérite au CERI / Sciences Po et spécialiste de l’Europe centrale et orientale.