information fournie par France 24 • 20/05/2024 à 14:22

Quel défi attendent le nouveau président de Taïwan, qui vient de prendre officiellement ses fonctions ? Élu en janvier, il a prêté serment ce lundi matin. Lai Ching-te a salué "l'ère glorieuse" de la démocratie et appelé la Chine à "cesser ses intimidations politiques et militaires." Un homme partisan de la fermeté face à Pékin qui considère toujours Taïwan comme faisant partie de son territoire... Entretien avec deux spécialistes, Jacques Gravereau et Stéphane Corcuff.