information fournie par France 24 • 16/02/2023 à 13:10

L’histoire judiciaire est parsemée d’affaires non élucidées, appelées aussi "cold cases". Pour tenter de donner des réponses aux familles de victimes, un pôle national consacré aux crimes non élucidés a été créé en France. L’ancien juge d’instruction et procureur Jacques Dallest a participé à sa création. Il y consacre un livre et nous éclaire sur ces "cold cases".