Jacques Attali : "L'énergie fossile, c'est l'économie de la mort"

information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 16:11

Jacques Attali publie "Le monde, modes d'emploi" (Flammarion), un ouvrage sur l’avenir de la planète et les menaces qui guettent : crise climatique, conflits armés, crise financière ou encore artificialisation de l'humain. À la fois économiste, banquier, chef d’entreprise, philanthrope et écrivain, il estime qu'il est encore possible de "faire le grand virage et d'éviter la catastrophe" en "passant de l'économie de la mort à l'économie de la vie".