J-N. Barrot : "Donnons vite à l’Ukraine les armes nécessaires, tout en développant notre industrie"

information fournie par France 24 • 08/03/2024 à 15:01

Alors que le Rassemblement national devance de près de dix points la liste Renaissance dans les sondages pour les élections européennes, Jean-Noël Barrot, nouveau ministre délégué aux Affaires européennes, appelle les Français à se mobiliser le 9 juin prochain. "Une Europe plus forte, plus unie et plus démocratique", reste la ligne du camp présidentielle pour la prochaine mandature. Le nouvel arrivant au quai d’Orsay appelle au sursaut de l’Europe de la défense, alors que la menace russe est à son paroxysme, et assure que la place de l’Ukraine est bien en Europe.