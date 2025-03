information fournie par France 24 • 24/03/2025 à 22:42

Y a-t-il des dissensions entre le vice-président américain et Elon Musk ? C’est ce que laisse entendre un enregistrement audio de J.D Vance qui circule sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un deepfake généré par intelligence artificielle. Au fil des ans la pratique se perfectionne de plus en plus.