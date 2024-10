information fournie par France 24 • 20/10/2024 à 10:15

Nous partons sur la ligne de départ du Vendée globe. La plus grande course à la voile autour du monde, sans escale et sans assistance, s'apprête à s'élancer des Sables D'Olonne. La fête au village départ a commencé avant le coup d'envoi qui sera donné le 10 novembre prochain. 40 skippers sont sur le pont. Et l'un d'entre eux, Yohan Richomme, est notre invité.