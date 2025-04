information fournie par France 24 • 09/04/2025 à 14:09

La Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné l'État italien pour inaction et mise en danger de la vie des habitants. L'affaire, portée par des habitants et des ONG d'une région proche de Naples, surnommée "Terre des feux", fait suite au constat d'un nombre anormalement élevé de diagnostics de cancer et d'une pollution importante des eaux souterraines. Cette pollution est due aux déchets toxiques déversés par la Camorra, la mafia napolitaine. Reportage de nos correspondants.