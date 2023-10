information fournie par France 24 • 23/10/2023 à 16:04

L'armée israélienne déclare avoir menée des incursions terrestres limitées dans l'enclave de la bande de Gaza. Deux objectifs : rechercher des otages et tuer des militants armées selon l'État-major. En territoire israélien, la ville côtière d'Ashkelon est toujours ciblée par les tirs de roquette venus du Hamas et de la bande de Gaza. Plus de précisions sur place avec notre journaliste Jonathan Walsh.