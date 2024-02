information fournie par France 24 • 07/02/2024 à 10:58

Les massacres du 7 octobre menés par le Hamas ont eu lieu il y a quatre mois jour pour jour. Plus de 1 160 personnes ont été tuées par balles, brûlées vives ou mutilées, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Depuis, c'est tout un pays qui est sonné et traumatisé. Comment se portent l'économie et la société israélienne, quatre mois plus tard ? Décryptage