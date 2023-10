information fournie par France 24 • 20/10/2023 à 22:02

En septembre 2020, Israël signait avec les Emirats arabes Unis et Bahreïn deux traités de paix plus connus sous le nom des Accords d’Abraham. Des accords similaires furent ensuite signés avec le Maroc et le Soudan. Et plus récemment, l’Arabie saoudite était, elle aussi, entrée en négociations. Mais aujourd'hui le processus de normalisation est remis en cause par la guerre entre le Hamas et Israël. L'Etat hébreu est-il désormais seul contre tous dans la région? Georges Malbrunot nous éclaire.