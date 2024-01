information fournie par France 24 • 10/01/2024 à 14:32

Anthony Blinken pour sa 4eme visite en Israël depuis les attentats du 7 octobre va-t-il obtenir des concessions pour la protection des civils et l'après à Gaza ? On va plus loin avec Anne-Elisabeth Moutet, Burno daroux et Claire Duhamel à Jérusalem.