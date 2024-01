information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 09:45

La mort de 24 soldats israéliens en une journée et l'attente des familles d'otages pèse sur le gouvernement Netanyahu pour négocier une trêve, alors que Tsahal dit désormais encercler la ville de Khan Younès. On va plus loin avec Patricia Allémonière et Gauthier Rybinski.