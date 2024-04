information fournie par France 24 • 08/04/2024 à 13:28

"Libérez les otages": ils étaient des milliers dimanche soir à Jérusalem pour soutenir les familles des captifs retenus à Gaza, six mois jour pour jour après leur enlèvement lors de l'attaque sanglante du Hamas. Massés devant la Knesset, le Parlement israélien en congé pour les fêtes de la Pâque juive, les manifestants ont scandé des slogans comme "Vivantes et vivants et pas dans des cercueils" et "Tous libres, maintenant! Un accord, maintenant!".