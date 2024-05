information fournie par France 24 • 22/05/2024 à 10:46

En Israël, les violentes attaques contre des convois humanitaires se multiplient. Ces images ont choqué dans le monde entier. On y voit des des colons radicalisés détruisant des denrées alimentaires à destination des Palestiniens de Gaza. Mais en Israël, une partie de la population s’oppose aussi à ces radicaux. Depuis dimanche, des activistes pro-paix se relaient pour protéger les camions et leurs chauffeurs. Reportage de nos journalistes Claire Duhamel et Mohamed Farhat pour France 24.