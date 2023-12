Israël : le Premier ministre Netanyahu de plus en plus critique sur les conséquences de la guerre pour le pays

information fournie par France 24 • 29/12/2023 à 11:55

En Israël, le cabinet de guerre devait se réunir pour parler pour la première fois de l'après guerre et du futur de la bande de Gaza, mais au dernier moment, des figures de droite ont annulé cette réunion. Selon Ludovic de Foucaud, envoyé spécial de France 24 à Tel Aviv, cela traduit la difficulté dans laquelle se trouve le Premier ministre Benjamin Netanyahu, de plus en plus critique par l'opposition mais aussi dans son propre camp. Les conséquences économiques et sociales de la guerre menées par Israël à Gaza contre le Hamas se ressentent de plus en plus dans la société.